Nach "Are You The One?": Maurice und Ricarda sind ein Paar!

Jetzt machen sie es offiziell! Seit ihrer Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love wird darüber spekuliert, ob zwischen Ricarda Raatz und Maurice Dziwak mehr läuft. Erst vor wenigen Wochen wurden die TV-Gesichter gemeinsam in einem Club gesichtet – es soll sogar zu einem Kuss gekommen sein. Zu den Liebesgerüchten äußerten sich die beiden bisher nicht – bis jetzt: Ricarda und Maurice machten nun ihre Beziehung öffentlich!

"Es ist endlich so weit! Nach längerem Warten können wir euch nach allen Höhen und Tiefen bei 'Are You The One' mitteilen, dass wir ein Paar sind", verkündeten die beiden überglücklich auf Instagram und teilten dazu auch gleich einige Turtel-Pics. "Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und auf die Dinge, die noch auf uns warten", teilten sie ihren Fans voller Freude mit.

Doch leicht habe es das Paar zu Beginn seiner Beziehung nicht gehabt: Während ihrer Teilnahme an der Datingshow bandelte Ricarda auch mit anderen Kandidaten an. "Das Abenteuer hat uns an unsere Grenzen gebracht", gaben die beiden Reality-TV-Stars zu. Dennoch seien sie dankbar für die Zeit in der Show. "Für uns bedeutet 'Are You The One', dass wir uns gefunden und lieben gelernt haben", schwärmten sie.

Anzeige

privat Maurice Dziwak und Ricarda Raatz im Mai 2022

Anzeige

Instagram / ricardaraatz "Are You The One"-Maurice und Ricarda, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de