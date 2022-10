Vor Geburt: "Bauer sucht Frau"-Oliwia zeigt ihren Babybauch

Jörn und Oliwia bekommen schon in wenigen Tagen Familienzuwachs! Im Juni wurde bekannt, dass die einstigen Bauer sucht Frau-Teilnehmer nach der Geburt ihres Sohnes Bruno im Mai 2021 zum zweiten Mal Eltern werden. Jetzt erwartet das Paar eine Tochter. Bis das kleine Mädchen das Licht der Welt erblickt, ist es auch nicht mehr allzu lange hin. Kurz vor der Geburt präsentierte Oliwia nun ihren kugelrunden Babybauch!

Auf Instagram veröffentlichte das Paar ein Familienfoto. Jörn hält Bruno im Arm, während Oliwia ihre pralle Kugel mit einer Pose in Szene setzt. Dass die Namibia-Auswanderin hochschwanger ist und kurz von der Entbindung steht, sieht man ihr aber nicht nur an, sondern wird auch in der Bildunterschrift bestätigt: "Nächste Woche sollten wir schon zu viert sein." Deswegen haben sie nun gerade einen Ausflug in einen Nationalpark gemacht, um noch mal die Zeit zu dritt zu genießen.

Doch schon vor der Ankunft ihrer kleinen Tochter gibt es bei Jörn und Oliwia einige Veränderungen. "Frau wird immer runder, Kind immer frecher, Mann immer verzweifelter – ungefähr so läuft es gerade in unserer kleinen Familie", scherzten die beiden. Dennoch sei jeder glücklich und zufrieden.

Anzeige

RTL / Andreas Friese Bauer Jörn und seine Frau Oliwia

Anzeige

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau Bauer Jörn mit seiner Familie

Anzeige

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau Bruno, Oliwia und Jörn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de