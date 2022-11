"Bauer sucht Frau"-Jörn und Oliwias Baby musste in Klinik

TV-Bauer Jörn und seine Oliwia sind in großer Sorge! Das Paar lernte sich bei Bauer sucht Frau kennen und lieben. Ende Oktober verzückten sie ihre Fans mit tollen News: Denn nach ihrem gemeinsamen Sohn wurden die beiden damals Eltern einer kleinen Tochter. Doch jetzt gibt es beunruhigende Neuigkeiten um den Nachwuchs: Denn Jörns und Oliwias Baby musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf Instagram teilte das Paar jetzt ein Foto, das ihre Tochter in einem blau erleuchteten Krankenbett zeigt. "Gestern waren wir zu einer Routinekontrolle beim Arzt und aus heiterem Himmel kam auf uns die Nachricht zu, dass wir noch am gleichen Tag ins Krankenhaus müssen", schilderten sie die Lage. Erhöhte Gelbsuchtwerte hätten bei ihrer Aurelia eine Lichttherapie nötig gemacht: "Es ist unvorstellbar, wie schnell man als Eltern besorgt und voller Schrecken ist, wenn so etwas dem eigenen Kind passiert."

Es handele sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, betonten Jörg und Oliwia: "Es ist keine schwere Krankheit, aber es könnte sich zu einer entwickeln." Bedrückend sei für sie vor allem das Gefühl der Ohnmacht, weil sie mit so etwas nicht gerechnet hätten.

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau Jörns und Oliwias Tochter Aurelia

RTL / Andreas Friese Bauer Jörn und seine Frau Oliwia

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau Bruno, Oliwia und Jörn

