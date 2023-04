Große Sorgen: Gelbsucht bei "Bauer sucht Frau"-Jörns Baby

Darüber war selbst der Arzt verwundert! In der Sendung Bauer sucht Frau verliebte sich der Landwirt Jörn aus Namibia Hals über Kopf in Oliwia. Drei Jahre später krönte ihr kleiner Sohn Bruno das Liebesglück der beiden. Inzwischen ist das Kuppelshow-Traumpaar verheiratet – die beiden sind stolze Eltern eines weiteren Kindes, der kleinen Aurelia. Alles klingt nach einer richtigen Lovestory: Doch jetzt berichteten Jörn und Oliwia, dass Aurelia keinen leichten Start ins Leben hatte.

In der Wiedersehensshow "Was ist auf den Höfen los?" erzählten die Eltern, dass bei ihrer Kleinen kurz nach der Geburt Gelbsucht diagnostiziert wurde. "Der Doktor hat selbst gesagt, er hätte das noch nie so schlimm gesehen wie bei Aurelia", erinnert sich Jörn an den Moment. Für Oliwia sei die Situation sehr schrecklich und völlig neu gewesen. Der Landwirt ergänzt: "Als wir das Krankenhaus mit ihr verlassen konnten, war es eine riesige Erleichterung."

Inzwischen ist die kleine Familie jedoch wieder vereint und der Alltag mit Aurelia sei wundervoll. Auch Bruder Bruno habe sich über den Familienzuwachs gefreut. "Wenn beide größer sind, können sie zusammen im Garten spielen", freut sich Oliwia.

RTL / Andreas Friese Bauer Jörn und seine Frau Oliwia

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau "Bauer sucht Frau"-Jörn und Oliwias im Oktober 2022

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau Bauer Jörn mit seiner Familie

