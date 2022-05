Jörn und Oliwia schwelgen im Familienglück! 2018 haben sich der Landwirt und die Blondine bei Bauer sucht Frau Hals über Kopf ineinander verliebt. Zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort – wieder ein Jahr später krönten sie ihre Liebe mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs: Im Mai 2021 hat der kleine Bruno das Licht der Welt erblickt. Demnach durfte der Hosenmatz nun schon seinen ersten Geburtstag feiern. Jörn und Oliwia teilten nun ein paar Eindrücke davon.

Auf seinem gemeinsamen Instagram-Account hat das Paar Bilder mit seinem Sohn veröffentlicht. Auf einem davon ist zu sehen, wie Jörn Bruno in einem Arm und einen Mickey-Mouse-Luftballon in Form einer Eins im anderen Arm hält. Oliwia steht mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht daneben. "Eine magische Sache, wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell sich die Kleinen entwickeln – fast zu schnell", schrieben die beiden und fügten zahlreiche Herz-Emojis hinzu.

Mit Bruno ist Jörn und Oliwias Kinderplanung aber noch nicht abgeschlossen. Die Wahlnamibier planen mindestens ein weiteres Baby. "Er wollte drei, ich wollte eins. Also haben wir uns in der Mitte getroffen", gab Oliwia in der "Bauer sucht Frau"-Sondersendung "Was ist auf den Höfen los?" preis.

Anzeige

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau Jörn und Oliwia bei der Geburtstagsfeier ihres Sohnes

Anzeige

Instagram / jorn.olivia.bsf Bauer Jörn und Oliwia mit ihrem Sohn Bruno

Anzeige

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau Bruno, Oliwia und Jörn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de