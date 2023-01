"Bauer sucht Frau"-Jörn und Oliwia teilen süßes Kinderfoto

Jörn und Oliwia sind hin und weg von ihren Kindern! Das Bauer sucht Frau-Paar durfte 2021 seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs in den Armen halten – Söhnchen Bruno wurde geboren. Knapp anderthalb Jahre später, im Oktober 2022, erblickte seine kleine Schwester Aurelia das Licht der Welt. Die beiden Geschwister scheinen sich offenbar sehr gut zu verstehen: Jörn und Oliwia teilten nun einen niedlichen Schnappschuss ihrer Kleinen.

Auf Instagram veröffentlichte das Paar ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Bruno seiner Schwester seinen Arm entgegenstreckt, um ihr einen Schnuller zu geben. "So fängt die Geschwisterliebe zwischen dem großen Bruder und der kleinen Schwester an", schwärmten die Eltern in der Bildunterschrift. Bruno habe Aurelias Haarband heimlich geklaut und angezogen – im Gegenzug gab es dann den Schnuller.

Mit zwei Kindern ist Jörn und Oliwias Familienplanung offenbar abgeschlossen. Zumindest hatten die Wahl-Namibier in dem "Bauer sucht Frau"-Spezial "Was ist auf den Höfen los?" verraten, dass sie in ihrem neuen Haus zwei Kinderzimmer für zwei Kinder eingeplant haben. "Er wollte drei, ich wollte eins. Also haben wir uns in der Mitte getroffen", erklärte Oliwia.

Anzeige

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau Bruno und Aurelia, Kinder von "Bauer sucht Frau"-Jörn und Oliwia

Anzeige

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin Oliwia und ihr Sohn Bruno

Anzeige

Instagram / jorn.olivia.bauersuchtfrau Jörn und Oliwia im Mai 2022 in Berlin

Anzeige

Wie findet ihr das Foto? Voll süß! Nicht so besonders... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de