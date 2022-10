Ein Jahr Mama: Elle King ist "sanfterer Mensch" geworden

Elle King (33) ist glücklich! Die Sängerin durfte im September vergangenen Jahres zum ersten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Dan Tooker bekam sie den kleinen Lucky Tevi. Mittlerweile steht die Sängerin auch wieder auf der Bühne und versucht, Job und Kind zu vereinbaren. Jetzt sprach Elle ganz offen darüber, wie es für sie als Mutter so ist.

Im Interview mit People gab die "Ex's & Oh's"-Interpretin zu, dass die Geburt ihres Sohnes sie ganz schön geerdet habe. "Elternschaft in jeglichem Sinne, egal, wer sich in dieser Position befindet, wird dich verdammt demütig machen", witzelte Elle. Sie habe auch viel dazu gelernt, wie etwa Einfühlungsvermögen und Geduld: "Die Mutterschaft hat mich zu einem sanfteren Menschen gemacht, zu einem stärkeren Menschen, zu jemandem, der sich bemüht."

Doch Elle ist auch dankbar, ihren Liebsten an ihrer Seite zu haben, der sie immer unterstützt. "Ich habe einen unglaublichen Partner, der an mich glaubt. Ich hätte nicht in einer Million Jahren gedacht, dass ich jemals wieder nach Nashville ziehen würde – und ich war noch nie so glücklich", schloss die US-Amerikanerin zufrieden ab.

Instagram / elleking Elle King und ihr Verlobter Dan Tooker mit ihrem Sohn

Getty Images Elle King, Musikerin

Instagram / elleking Elle King mit ihrem Sohn Lucky

