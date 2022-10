Fremdgehdrama: Jana Kramer zerschmetterte die Sachen des Ex

Das hat Jana Kramer (38) wohl nicht sehr gut verkraftet... Die US-amerikanische Schauspielerin war über sechs Jahre mit Mike Caussin (35) verheiratet, doch 2021 gaben sie ihre Trennung bekannt. Wie sehr sie die Scheidung mitgenommen hat, verriet sie bereits. Doch jetzt kommen neue Details ans Licht. Die One Tree Hill-Bekanntheit meinte, dass Mike sie während ihrer Ehe mit über 13 Frauen betrogen haben soll. Als Jana Mikes Seitensprünge rausbekam, zerschmetterte sie seine Sachen!

Im "Red Table Talk" mit Jada Pinkett-Smith (51) erinnerte sie sich an diese emotionale Zeit zurück: "Ich habe alle seine Xboxen zerstört, die ihm heilig waren. Ich habe seine Anzüge beschmiert, ich bin kurz ausgetickt", schilderte Jana ehrlich und fügte hinzu: Er habe ihren Traum einer funktionierenden Familie zerstört. "Meine Kinder werden an Weihnachten nicht in meinem Haus aufwachen", zeigte sie sich verletzt.

Der Grund für die zahlreichen Seitensprünge soll die Sexsucht des NFL-Stars sein. Mit wie vielen Frauen genau Mike fremdgegangen ist, verriet er seiner heutigen Ex nicht. "Ob es nun eine oder Tausend sind, es spielt keine Rolle", meinte er wohl zu ihr. Ihm sei jedoch bewusst, dass er Menschen verletzt hat, die er eigentlich liebt.

Getty Images Jana Kramer und Mike Caussin bei einem Event in Los Angeles im März 2019

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer bei den iHeartRadio Podcast Awards, 2019

Instagram / kramergirl Jana Kramer im Juni 2021

