Laut Insider-Berichten: Mel B. soll sich verlobt haben!

Mel B. (47) tritt offenbar bald vor den Traualtar! Das ehemalige Mitglied der Spice Girls ließ sich 2017 von seinem Ex-Mann Stephen Belafonte (47) scheiden. Die Musikerin erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Verflossenen: Er soll sie körperlich und emotional missbraucht haben. 2018 ließ sie aber einen neuen Mann in ihr Leben: Rory McPhee. Nun haben sie wohl den nächsten Schritt gewagt: Rory soll Mel einen Antrag gemacht haben!

Wie ein Insider gegenüber The Sun behauptete, habe der Friseur seiner Angebeteten die Frage aller Fragen gestellt. "Mel ist so glücklich, das ist so eine große Sache für sie, weil sie so viel durchgemacht hat. Es hat einen Mann sehr viel gekostet, sie dazu zu bringen, ihm zu vertrauen und wieder an die Liebe zu glauben", erzählte der Informant. Der Verlobungsring habe 100.000 Pfund gekostet.

Die Beziehung zu Rory sei für Mel etwas ganz Besonderes: "Rory stammt aus ihrer Heimat Leeds, er kennt sie seit Jahren. Er ist das absolute Gegenteil von so vielen Typen, mit denen sie zusammen war", ergänzte die Quelle weiter. Er sei ein normaler und bodenständiger Typ mit guten Moralvorstellungen, der hart für seine Karriere arbeite.

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte im Mai 2015

Getty Images Melanie Brown, Musikerin

Getty Images Mel B., Sängerin

