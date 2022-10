"Masked Singer"-Aus: Ist Felix von Jascheroff enttäuscht?

Für Felix von Jascheroff (40) ist die Reise zu Ende! Der GZSZ-Star nahm in der diesjährigen Herbststaffel von The Masked Singer im Black-Mamba-Kostüm teil. Im heutigen Viertelfinale musste er genau wie seine beiden Mitstreiter Rosty und Goldie ums Weiterkommen zittern. Am Ende voteten am wenigsten Zuschauer für den Schauspieler und die düstere Schlange lüftete ihre Maske. Ist Felix enttäuscht über seinen Exit kurz vor dem Halbfinale?

"Man kann wieder atmen", zeigte sich Felix direkt nach seiner Enthüllung zunächst offenbar erleichtert über sein Aus – doch wie fühlte er sich damit? "Enttäuscht bin ich nicht, aber ich wäre gerne noch geblieben", fasste er seine Gefühlswelt zusammen. Denn ganz offensichtlich hatte er bei der Show eine Menge Spaß und auch noch einiges vor: "Ich hatte noch etwas Schönes vorbereitet..." Was genau er meinte, ließ der Daily-Darsteller allerdings offen.

Schwierigkeiten bereitete ihm in der Sendung wohl nur sein Kostüm: "Am schwierigsten war der Kopf, bei der letzten Nummer haben wir versucht, etwas Choreo zu machen, aber mit dem Kopf ging nicht so viel." Das aufwendig gestaltete Schlangen-Outfit sei ziemlich sperrig gewesen. Auch habe man darin kaum etwas gesehen, betonte Felix.

Getty Images Die Black Mamba bei "The Masked Singer"

Getty Images Giovanni Zarrella, Ruth Moscher und Stefanie Kloß bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Black Mamba bei "The Masked Singer" in Show drei

