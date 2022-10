Nach dem Talkshow-Aus: Ellen DeGeneres sucht ein neues Hobby

Ellen DeGeneres (64) meldet sich aus ihrem Ruhestand zurück! Seit 2003 begrüßte die Blondine in der "Ellen DeGeneres Show" die größten Stars und Sternchen zu einer kleinen Plauderrunde. Dabei konnte Ellen ihren Gästen so manche pikante Details aus ihrem Privatleben entlocken. Doch nach 19 Jahren war dann Schluss: 2021 wurde das beliebte Format abgesetzt. Was machte die TV-Ikone seit dem Show-Ende? Ellen suchte sich neue Hobbys, wie sie jetzt selbst verriet!

In ihrem neuen YouTube-Format "About Time For Yourself... with Ellen" werden ihre Fans ab kommenden Samstag ganz neue Einblicke in das Leben der Moderatorin bekommen: Die neue Doku wird Ellen begleiten, während sie versucht, neue Hobbys zu lernen und sich zu beschäftigen! "Wisst ihr, in letzter Zeit habe ich mir etwas Zeit für mich genommen, weg von den Kameras. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, ich teile etwas von dem, was ich gemacht habe, mit euch", teaserte die Talkmasterin bereits an. So lernte Ellen in der achtteiligen Serie unter anderem, wie man häkelt, Vögel beobachtet und Karten bastelt.

Das Ende ihrer Talkshow war für Ellen sehr emotional! In der letzten Episode ließ die 64-Jährige die vergangenen 19 Jahre Revue passieren: "Diese Show hat mein Leben für immer verändert. Es war die größte Erfahrung, die ich jemals sammeln konnte, jenseits meiner Vorstellungskraft", erzählte die Frau von Portia de Rossi (49) unter Tränen.

Anzeige

Getty Images Pink zu Gast in der "Ellen DeGeneres Show"

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres, Januar 2020 in Beverly Hills

Anzeige

ActionPress Ellen DeGeneres bei den 77. Golden Globe Awards in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de