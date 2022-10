"Seelenverwandte": So nah sind sich Emma Watson & Tom Felton

Die Liebe zwischen Tom Felton (35) und Emma Watson (32) scheint eine endlose Geschichte zu sein. Noch als Kinder lernten die beiden sich am Set der Harry Potter-Filme kennen – und lieben. Für eine Beziehung reichte es bisher zwar nicht, aber sie verbindet eine sehr innige Freundschaft. Tom verriet bereits, dass er in seiner Kollegin eine Seelenverwandte gefunden hätte, obwohl er damals eigentlich vergeben war. Und auch Emma kann bis heute von Tom nur schwärmen!

In Toms Biografie "Beyond The Wand" schrieb Emma das Vorwort und lobte den Draco-Malfoy-Darsteller dabei in den Himmel. "Seit mehr als 20 Jahren lieben wir uns auf eine besondere Weise", schrieb sie. Die Fans und die Presse habe immer spekuliert, ob und was zwischen den beiden sei. Und Emma habe immer Schwierigkeiten gehabt, ihre Verbindung zu Tom in Worte zu fassen. "Es ist eine der reinsten Lieben, die ich mir vorstellen kann. Wir sind Seelenverwandte." Die Schauspieler haben sich immer gegenseitig unterstützt und das werde auch immer so bleiben – aber wohl auf platonische Weise.

Mit Tom habe Emma jemanden gefunden, der ihre Fehler niemals anprangert. Er versuche immer das Gute in ihren Entscheidungen zu sehen. "Es ist schwer, in einer Welt zu leben, in der Menschen so schnell urteilen, zweifeln oder dich infrage stellen. Tom tut so etwas nicht. [...] Ich weiß, dass er mir immer glauben wird", erklärte Emma.

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

UPPA/face to face / ActionPress Emma Watson und Tom Felton im Jahr 2003

Frederic Kern / Future Image Tom Felton, "Harry Potter"-Star

