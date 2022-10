Trotz Freundin schwärmte Tom Felton total für Emma Watson

Tom Felton (35) macht ein süßes Liebesgeständnis! Der Schauspieler war 2001 durch seine Rolle des Draco Malfoy in Harry Potter bekannt geworden. Am Set der Filmreihe lernte der Brite auch seinen Co-Star Emma Watson (32) kennen und verknallte sich offenbar in die Hermine-Darstellerin! Wie Tom jetzt verrät, verehrte er Emma während der gemeinsamen Arbeit förmlich – obwohl er damals noch in einer Beziehung war!

In seiner Biografie "Beyond the Wand" erinnert sich der Blondschopf an die Dreharbeiten zurück. Tom erklärt, Emma wie eine "Seelenverwandte" gesehen und tiefe Gefühle für sie gehegt zu haben: "Ich liebte und bewunderte sie als Person auf eine Weise, die ich niemandem sonst erklären konnte." Das habe auch seine damalige Freundin bemerkt. "Ich erinnere mich an den altbekannten Satz: 'Ich liebe sie wie eine Schwester'. Aber es war mehr als das!", schildert Tom seine Erklärung.

Emma ging es zwischenzeitig genau so: In der großen Reunion-Show "Die Rückkehr nach Hogwarts" verriet die 32-Jährige, total verknallt in Tom gewesen zu sein. "Und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll... Ich habe mich daraufhin einfach in ihn verliebt", schwärmte sie rückblickend.

Anzeige

ActionPress Emma Watson und Tom Felton im Jahr 2004

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Tom Felton, "Harry Potter"-Star

Anzeige

UPPA/face to face / ActionPress Emma Watson und Tom Felton im Jahr 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de