WWE-Star Westin Blake zollt seiner Sara Lee (†30) Tribut

Sara Lee (✝30) bleibt unvergessen. Anfang Oktober wurde die tragische Nachricht publik, dass die "WWE Tough Enough"-Bekanntheit unerwartet im Alter von gerade einmal 30 Jahren verstorben ist. Neben ihrem Mann Westin Blake hinterlässt die Sportlerin zwei Söhne und eine Tochter. Bislang hatte sich der Wrestler noch nicht öffentlich zum schrecklichen Verlust seiner Frau geäußert. In einem emotionalen Posting zollte Westin seiner Sara nun Tribut.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 35-Jährige einen Schnappschuss, auf dem er seine Frau liebevoll anlächelt. In der Bildunterschrift darunter ließ er durchblicken, wie schmerzhaft Saras Tod für ihn ist. "Ich habe dich vom ersten Augenblick an geliebt", schrieb Westin. Er sei total dankbar für die gemeinsamen Kinder und all die schönen Momente, die die Familie miteinander verbracht habe: "Ich kann nicht versprechen, dass ich aufhören werde zu trauern, aber ich weiß jetzt, dass du frei bist. Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du mir die besten Jahre meines bisherigen Lebens geschenkt hast."

Saras Mutter Terri hatte sich Anfang Oktober ebenfalls bereits zum plötzlichen Tod ihrer Tochter geäußert. "Wir sind alle schockiert, die Vorbereitung der Bestattung ist noch nicht abgeschlossen. Wir bitten respektvoll darum, unsere Familie trauern zu lassen", hatte sie in einem offiziellen Statement auf ihrem Facebook-Account notiert.

Instagram / saraann_lee Sara Lee mit ihrem Mann und ihren drei Kindern, Oktober 2021

