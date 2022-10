BTN-Neuling Matthias: Versteht er sich privat mit dem Cast?

Ist Matthias Etienne Girrulat (35) schon in seinem neuen Job angekommen? Seit Kurzem schlüpft der Daily-Darsteller bei Berlin - Tag & Nacht in die Rolle des Bruno Möller. Vor der Kamera zu stehen und eine TV-Figur zu verkörpern ist dabei völlig neu für den gebürtigen Ostwestfalen – ebenso wie das Leben in der Metropole Berlin. Promiflash verriet Matthias nun, mit wem er sich abseits des Sets auch privat versteht.

"Ich komme mit jedem gut klar, aber ich hatte noch nicht das Vergnügen, mit jedem zu arbeiten", erzählte Matthias im Gespräch mit Promiflash. Vor allem mit seinen Kollegen Lutz Schweigel (spielt Brunos Bruder Joe) und Laura Maack (spielt Schnitte-Friseurin Paula) verstehe er sich gut: "Privat habe ich mit dem Lutz einiges veranstaltet und war auch schon mit Laura im Theater."

Seine Rolle Bruno spiele in seinem Privatleben aber eine kleine Rolle. Vor allem wie seine Daily-Figur ein Restaurant zu führen komme für ihn eher nicht infrage."Ich habe mit dem Kochen ehrlich gesagt nicht viel am Hut... Ich esse sehr gerne, aber ich schaffe es nicht mal, mir richtig Nudeln zu kochen", gab der 35-Jährige offen zu.

Instagram / matthias_girrulat_official Matthias Etienne Girrulat mit seinen BTN-Kollegen

Instagram / aprilhopel Laura Maack im April 2021

RTLZWEI Matthias Etienne Girrulat bei "Berlin - Tag & Nacht"

