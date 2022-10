Machte Maurice Dziwak oder Ricarda Raatz den ersten Schritt?

Die Liebesgeschichte von Maurice Dziwak und Ricarda Raatz hatte doch noch ein Happy End – aber wer hat den Anstoß dafür gegeben? Bei Are You The One – Reality Stars in Love hatten die beiden noch mit allerhand Turbulenzen zu kämpfen. Nach den Dreharbeiten haben sie schließlich doch zueinandergefunden und sind nun ein glückliches Paar. Im Promiflash-Interview verrieten Ricarda und Maurice jetzt, wer den ersten Schritt gemacht hat.

Im Gespräch mit Promiflash betonten die Turteltauben, dass die Anziehung zwischen ihnen stets da gewesen sei. Als Cecilia Asoro letztendlich die Villa verlassen hatte, konnten sie sich auch wieder voll und ganz aufeinander fokussieren – dabei war die ehemalige Love Island-Kandidatin aber stets engagierter. "Ricarda war diejenige, die nie aufgegeben hat und mich immer zurückwollte", erinnerte sich Maurice. Dementsprechend sei die Influencerin stets auf ihn zugegangen: "Sie hat immer versucht, mein Herz zurückzuerobern und letztendlich haben wir wieder zueinandergefunden, was sehr schön ist und nicht besser hätte laufen können."

Mit ihrer jetzigen Beziehung sind Maurice und Ricarda rundum glücklich. Ihr Verhältnis würden die Reality-TV-Bekanntheiten als "emotional, aufregend, abwechslungsreich und ereignisreich" beschreiben. Vor allem sei es dem Paar aber wichtig, in schlechten Zeiten füreinander da zu sein.

