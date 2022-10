"Endlich!": Pietro Lombardi und Laura haben einen Babynamen

Sie haben eine Wahl getroffen! Nach einer langen On-off-Phase haben Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) endlich zusammengefunden und gründen nun sogar eine eigene Familie. Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Baby – einen Sohn. Für das Zusammenleben laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und die Influencerin wird schon bald bei dem DSDS-Star einziehen. Auch eine weitere wichtige Entscheidung ist nun gefallen: Pietro und Laura haben einen Babynamen!

In einem Instagram-Q&A beantwortete die 26-Jährige Fragen rund um ihr derzeitiges Leben. "Steht der Name von eurem Sohn fest?", wollte einer der neugierigen Fans wissen. Und tatsächlich scheint sich in dieser Hinsicht etwas getan zu haben. "Ja! Endlich!", freute sich die werdende Mutter. Auch Pietro meldete sich zu diesem Thema zu Wort. "Wir haben uns gestern final für einen Namen entschieden, aber ich denke, wir behalten den Namen erst mal noch für uns. Aber wir lieben ihn", erklärte der Musiker.

Bei der Suche für einen geeigneten Namen holte sich das Paar sogar Hilfe von außen. Modern Talking-Star und Pietros DSDS-Jury-Kollege Dieter Bohlen (68) unterstützte sie dabei tatkräftig. In einem Instagram-Clip war er grübelnd mit dem werdenden Zweifach-Papa zu sehen. Dabei hatte er verraten: "Wir suchen etwas Italienisches."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2022

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

