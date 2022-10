Ohne ihren Pietro: Laura Maria Rypa plant den Umzug alleine

Überlässt Pietro Lombardi (30) seiner Laura (26) die ganze Arbeit? Nachdem sich die beiden in den vergangenen Monaten einige Male getrennt und dann doch wieder ihr Liebes-Comeback gefeiert hatten, gaben der DSDS-Star und seine Freundin im August bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Trotz der Schwangerschaft wohnen die beiden bis dato noch nicht zusammen – das soll sich aber bald ändern. Doch anstatt seine schwangere Freundin zu unterstützen, lässt Pietro seine Laura bei der Planung alleine!

Laura hat ganz genaue Vorstellungen für ihr baldiges Zuhause, wie sie jetzt in mehreren Storys auf Instagram offenbarte: In den Sequenzen zeigte die Beauty unter anderem, wie die Kleiderschränke des Paares aussehen sollen – doch während der gesamten Planung fehlte von dem zukünftigen Vater ihres Kindes jede Spur! "Plane jetzt Pietros Kleiderschrank... Der gute Mann wollte nicht mit", verriet die 26-Jährige ihren Fans.

Dass Laura die Single-Bude ihres Partners in ein gemütliches Eigenheim verwandelt, war ursprünglich gar nicht geplant – denn die Influencerin wollte trotz ihrer Schwangerschaft weiterhin in ihrer Wohnung in Düsseldorf leben. Ihr Papa überredete die Blondine daraufhin zu dem Umzug, wie sie in ihrem Podcast "Laura und Pietro – On/Off" verriet: "Ich liebe dich, ich werde immer zu dir halten. Aber du ziehst zu deinem Mann, da gibt es keine Diskussion. Ihr bekommt ein Kind. Ihr werdet zusammenleben", soll er damals gesagt haben.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa während ihrer Schwangerschaft im September 2022

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im September 2022

