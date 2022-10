Fans rätseln: Ekaterina Leonova postet kryptische Zeilen

Was will Ekaterina Leonova (35) ihren Fans mit diesen Worten sagen? Die Let's Dance-Profitänzerin hat eigentlich gerade erst eine große Hürde hinter sich gebracht: Im August verkündete die gebürtige Russin stolz, dass sie eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten habe und nun dauerhaft in Deutschland bleiben dürfe. Vollkommen glücklich ist sie momentan aber offenbar nicht – irgendwas scheint sie zu beschäftigen: Ekat teilte nun ziemlich nachdenkliche Zeilen.

Auf Instagram veröffentlichte die 35-Jährige einen Post, in dem sie schrieb, dass der Herbst eigentlich eine wunderschöne Zeit sei, sie währenddessen aber auch viel nachdenke. "Viele haben mich gefragt, ob bei mir alles ok ist… Ich würde sagen: 'Das Leben ist kein Wunschkonzert. Es wird immer wieder etwas anders laufen, als man gehofft oder geplant hat.' Und jetzt habe ich so eine Zeit", erklärte Ekat in der Bildunterschrift. Mit weiteren Details hielt sie sich jedoch zurück. Stattdessen betonte sie, dass sie versuche, sich in solchen Momenten auf positive Dinge zu konzentrieren. "Und sehr oft helfen mir dabei die Menschen, die ich immer im Herz trage", fasste sie zusammen.

Ekats Community rätselte in der Kommentspalte, was genau ihr gerade zu schaffen machen könnte. Die meisten User versuchten, sie daraufhin aufzumuntern. "Nach Regen scheint auch wieder die Sonne und die wird auch wieder für dich scheinen", betonte ein Fan. Der Big Brother-Star Jürgen Milski (58) scherzte hingegen: "Nicht traurig sein. Ich bin ja morgen bei dir."

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova im April 2022 in Köln

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Tänzerin

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Profi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de