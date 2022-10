Nach dem Tod von Queen Elizabeth II.: Schlösser bleiben leer

Ganz schön einsam! Über einen Monat nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) kümmern sich die Royals um die Erbschaft und den Nachlass ihres verstorbenen Familienoberhauptes. Neben Pferdeställen, Schmuckstücken, Haustieren und Kunst wurden König Charles III. (73) und Prinz William (40) unter anderem auch die Schlösser von der Queen überschrieben. Jetzt wurde bekannt, dass Schloss Windsor und der der Buckingham Palast in nächster Zeit aber erst mal leer bleiben werden!

Laut "The Sun" sollten Prinz William und Prinzessin Kate (40) nach dem Ableben der Queen eigentlich mit ihren drei Kindern George (9), Charlotte (7) und Louis (4) in das Schloss Windsor einziehen. Die Familie hat sich jedoch gerade erst in ihrem neuen Haus Adelaide Cottage in der Nähe des Anwesens niedergelassen. Somit bleibt das Schloss vorerst leer. In den Räumlichkeiten des Buckingham Palasts wird in nächster Zeit ebenfalls niemand nächtigen. Das Anwesen von König Charles III. und seiner Frau Camilla (75) soll die nächsten fünf Jahre aufwendig renoviert werden und nur als Büro nutzbar sein. Das Paar soll während dieser Zeit in dem nahe gelegenen Clarence House verweilen.

Während irgendwann wieder Leben in den Buckingham Palast und in das Schloss Windsor einkehren wird, bleibt Schloss Balmoral ab jetzt dauerhaft unbewohnt. Einige Tage nach dem Tod seiner Mutter hatte Charles nämlich bekannt gegeben, dass er den Lieblingsort der Queen in ein Museum verwandeln möchte. Besucher sollen zukünftig nicht nur die Räumlichkeiten besichtigen dürfen, auch die Kleidung und Schmuckstücke von Elizabeth sollen dort ausgestellt werden.

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Getty Images König Charles III. mit seiner Camilla im April 2013

Getty Images Queen Elizabeth II. und König Charles III., September 2010

