Sarafina Wollny ist bedrückt: Ihr Sohn Emory liegt flach

Sarafina Wollny (27) leidet mit ihrem Baby mit. Im Mai 2021 bekam die Tochter von Silvia Wollny (57) Zwillinge. Sie und ihr Mann Peter (29) hatten zuvor lange versucht, ein Kind zu bekommen. Umso größer war die Freude darüber, ihre zwei Schätze endlich in den Armen zu halten. Doch Sarafina weiß: Kinder zu haben, bedeutet auch viel Arbeit. Jetzt wurde Emory (1) krank – und das macht der Mama ganz schön zu schaffen!

"Kaum in Deutschland angekommen, liegt Emory flach", erzählte Sarafina in ihrer Instagram-Story. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie das Händchen ihres Babys hält. Der Kleine kämpft gerade mit Husten und Fieber. So richtig Lust habe Emory gerade auf gar nichts. "Spielen möchte er die letzten zwei Tage gar nicht, wirklich nur kuscheln, aber das kriegt er auch", versprach die 27-Jährige.

Um sich voll und ganz ihrem Kind zu widmen, lässt Sarafina außerdem die Arbeit gerade ruhen. Sie nimmt aktuell keine Instagram-Kooperationen an, stellte sie klar. Doch wie geht es Emorys Bruder Casey (1) aktuell? "Er übt fleißig das Laufen. Er wird immer schneller", freute sich Sarafina.

