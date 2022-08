Sarafina Wollnys Kinderwunsch: So teuer waren Arztbesuche!

Sarafina Wollny (27) gibt ehrliche Einblicke! Die TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Peter Wollny (29) sind im vergangenen Jahr erstmals Eltern geworden. Die Zwillinge Casey und Emory sind ihr ganzer Stolz, wie sie immer wieder im Netz beweisen. Doch der Weg zur kleinen Familie war kein einfacher. Denn die Influencerin wurde mithilfe einer künstlichen Befruchtung und mehreren Behandlungen schwanger. Diese Arztbesuche haben Sarafina eine Menge gekostet!

In ihrer Instagram-Story stellte sie sich nun den Fragen einiger Follower. Unter anderem thematisierte sie auch ihren langen Kinderwunsch vor der Schwangerschaft. So hatte Sarafina insgesamt sechs Termine gehabt, bis ihr Schwangerschaftstest endlich positiv gewesen ist. "Wir haben bei jeder Behandlung knapp 2000 Euro selbst zahlen müssen", offenbarte sie daraufhin. Bereits in der Vergangenheit erzählte sie offen, dass ihre Krankenkasse einen Teil der Behandlungen übernommen hat.

Insgesamt musste sie also rund 12.000 Euro bezahlen. "Die erste Behandlung hatten wir 2017 gehabt und die letzte 2020", verriet Sarafina bereits im März dieses Jahres. Obwohl sie damals von der Klinik Bescheid bekommen hatte, Mama zu werden, machte sie trotzdem noch einen Test. "Das hat es alles ein bisschen realer für uns gemacht", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, TV-Stars

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Sohn Emory

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny, TV-Bekanntheiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de