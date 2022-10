Schluss mit Sandra: Hat Juliano Fernandez noch Herzschmerz?

Ist er etwa noch nicht über Sandra (23) hinweg? Der ehemalige Are You the One?-Kandidat Juliano stellte sich vergangenes Jahr mit seiner damaligen Freundin Sandra Janina dem Treuetest bei Temptation Island V.I.P.. Die Beziehung der beiden überstand das Format und sie meisterten so einige Krisen. Im September dieses Jahres verkündete die Influencerin dann aber doch die Trennung von dem 24-Jährigen. Jetzt enthüllte Juliano allerdings, dass er noch mit der Trennung zu kämpfen habe.

In seiner Instagram-Story beantwortete der ehemalige Personaltrainer seiner Community Fragen. Seine Follower sind wohl immer noch sehr interessiert an seiner gescheiterten Beziehung. Unter anderem wurde er gefragt, ob er noch Liebeskummer habe. Der gebürtige Bayer gab zu: "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mich nicht mehr belastet. Aber ich habe zum Glück so viele neue Pläne in meinem Kopf, dass ich mich damit gut ablenken kann."

Es ist wohl nicht verwunderlich, dass Juliano noch leidet. Der Influencer offenbarte, dass Sandra es gewesen sei, die den Schlussstrich zog. "Ich weiß nur, dass ich überall blockiert worden bin und sie nicht bereit war für ein Gespräch und meine Blumen in der Mülltonne gelandet sind", erklärte der Realitystar kurz nach der Trennung ebenfalls in den sozialen Medien.

