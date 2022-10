Süßes Foto: John Newman ist zum ersten Mal Vater geworden

Niedliche Neuigkeiten von John Newman (32)! Für den Sänger lief es in den vergangenen Jahren beruflich ziemlich rund. Mit Songs wie "Love Me Again" oder "If You Really Love Me (How Will I Know)" landete er große Hits. 2014 wurde er sogar mit dem European Border Breakers Award ausgezeichnet. Doch auch privat läuft es bei dem Musiker rund: John ist zum ersten Mal Vater geworden!

Auf Instagram teilte der Brite ein Schwarz-Weiß-Foto seines Babys, das offenbar schläft. "Mein Star wurde geboren", verriet er in der Bildunterschrift. Ob es sich bei dem Neugeborenen um einen Sohn oder eine Tochter handelt, behielt er jedoch für sich. Auch mit weiteren Details hielt er sich zurück. Die Fans des 32-Jährige reagierten dennoch total begeistert auf die Babynews. "Absolut perfekt, die größten Glückwünsche", gratulierte zum Beispiel ein Fan.

John hält sein Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. 2017 wurde jedoch bekannt, dass er seiner Freundin, einer Stewardess namens Nana, einen Heiratsantrag gemacht hatte. Das Paar hatte sich auf einem Flug von Kopenhagen nach Bornholm kennengelernt.

Instagram / johnnewmanmusic John Newmans Kind im Oktober 2022

Getty Images John Newman

Getty Images John Newman, Sänger

