Was für eine talentierte Familie! James Newman (35) trat am vergangenen Samstagabend beim Eurovision Song Contest für sein Heimatland Großbritannien an. Leider mit wenig Erfolg – denn mit seinem Song "Embers" landete er ohne einen einzigen Punkt auf dem letzten Platz. Und das, obwohl der 35-Jährige das Talent quasi im Blut hat: Sein Bruder John ist ein international gefeierter Musiker!

"Come and Get it", "Feel the Love" oder auch "Love Me Again": Diese Titel stammen von James' kleinem Bruder John Newman. Mit dem Song "Feel the Love" hatte der heute 30-Jährige 2012 seinen Durchbruch. Anschließend arbeitete er mit Künstlern wie Calvin Harris (37) und Nina Nesbitt (26) zusammen – und gewann zahlreiche Preise für seine Musik. Seit Sommer 2020 macht John nun eine Pause, um sich selbst besser kennenzulernen und seine zurückliegenden Erkrankungen zu verarbeiten – das gab er via Instagram bekannt.

Doch auch James konnte abseits des ESC bereits einige Erfolge verbuchen. Das Stimmtalent schrieb bereits Songs für Rudimental und Kesha (34) und wirkte zudem an dem Hit "Therapy" von Armin van Buuren mit. 2014 gewann James den Brit Award in der Kategorie British Single of the Year für die Lyrics des Tracks "Waiting All Night", gesungen von Rudimental und Ella Eyre.

