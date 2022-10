Wegen Scheidung von Gisele? Tom Brady steht neben der Spur

Tom Brady (45) setzt das Ganze offenbar sehr zu. Der Footballspieler und Gisele Bündchen (42) galten lange Zeit als ein Traumpaar – schließlich waren die beiden auch über zehn Jahre verheiratet. Gerüchten zufolge befinden sie sich nun aber inmitten ihrer Scheidung. Grund dafür soll die Rückkehr des Familienvaters als Quarterback sein. Seitdem hat sich Toms Leben wohl radikal verändert – vor allem das vermutete Liebes-Aus mit Gisele setzt ihm sehr zu.

In der vergangenen Woche verlor Toms Team, Tampa Bay Buccaneers, gegen die Steelers. Doch die Niederlage allein war wohl nicht das Einzige, was dem Sportler schlechte Laune bereitet hatte. "Es sah nicht so aus, als wolle er da draußen sein", stellte der ehemalige Footballspieler Ben Roethlisberger in seinem Podcast "Footbahlin with Ben Roethlisberger" fest und fügte dem hinzu: "Es sah einfach nicht aus, als hätte er Spaß. Er wirkte einfach wie ein ganz anderer Tom." Der ganze private Stress habe wohl dazu geführt, dass der 45-Jährige auch seine Teamkollegen während des Spiels angeschrien habe.

Toms schlechte Laune ist aber nicht nur Ben aufgefallen. Auch ein Insider berichtete gegenüber RadarOnline etwas Ähnliches. "Er bricht auseinander", erzählte die Quelle und ging auf Giseles Fehlen ein: "Es ist nicht nur ihre Abwesenheit auf der Tribüne, die er vermisst, sondern auch ihre Unterstützung zu Hause. Er scheint ohne sie irgendwie verloren zu sein."

Getty Images Tom Brady, Football-Spieler

Getty Images TomBrady bei dem Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Carolina Panthers

Getty Images Tom Brady im Oktober 2022

