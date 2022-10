Aleks ist enttäuscht vom "Temptation Island V.I.P."-Schnitt

Das hat Aleksandar Petrovic (31) offenbar anders in Erinnerung! Gemeinsam mit seiner Freundin Christina Dimitriou (30) unterzieht sich der Influencer aktuell dem absoluten Liebesexperiment. Kann das Paar der Versuchung auf Temptation Island V.I.P. standhalten? Weniger als die Treue seiner Partnerin wird für den Fitnessliebhaber aktuell jedoch eher Christinas aggressives Verhalten zum Problem – in der Männervilla hingegen wird währenddessen fleißig weitergefeiert. Im Netz ärgerte sich Aleks nun über die aktuelle Folge!

Via Instagram meldete sich Aleks am Dienstag bei seinen Followern und verriet, dass er von dem Schnitt der vierten Folge ziemlich enttäuscht sei. "Es wurden signifikante Schlüsselmomente, tiefgründige und intensive Gespräche nicht gezeigt, sodass kein 'roter Faden' gegeben ist und man als Zuschauer überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie manche Situationen zustande kommen konnten", erklärte er in seinem Statement.

Außerdem hieß es in seiner Story weiter, dass die Promi-Männer – nicht wie in den bisherigen Folgen gezeigt – ausschließlich Party gemacht hätten. "Es wurde definitiv nicht nur 24/7 Party gemacht", legte er nach. Dieser Eindruck sei laut Aleks vor allem durch den Schnitt der Show entstanden.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+.

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, TV-Sternchen

Instagram / aleks_petrovic1 "Love Island"-Bekanntheit Aleksandar Petrovic

