Begehrt: Claudia Schiffer hatte Aufpasser für Unterwäsche!

Claudia Schiffer (52) wurde regelrecht verfolgt! In den 90er-Jahren stieg die gebürtige Deutsche über Nacht zum Supermodel auf, nachdem sie in einer Düsseldorfer Disco von einem Agenten entdeckt wurde. Sie wurde die Muse von Karl Lagerfeld (✝85) und zierte jedes große Cover. Der Hype um ihre Person war riesig – und nahm ungeahnte Ausmaße an: Claudia musste ihre Unterwäsche beschützen lassen!

"Es war verrückt. Man konnte nicht mal in das Auto kommen, ohne eine Gasse vorher schaffen zu lassen", erzählte sie nun laut Bild. Es seien sogar extra Löcher in ihr Modezelt geschnitten worden, um nur einen Blick oder ein Foto des Models zu erhaschen – oder auch etwas mitgehen zu lassen! Dabei war Claudias Intimstes besonders begehrt. "Ich heuerte sogar einen Aufpasser für meine Unterwäsche an. Die verschwand laufend", verriet sie.

Auch wenn ihre Dessous heute wohl nicht mehr geraubt werden– von ihrer Magie hat Claudia nichts eingebüßt. Noch vor zwei Jahren wurde sie als "Woman of the Year" ausgezeichnet. Zuletzt zeigte sie außerdem, wie durchtrainiert ihr Körper auch mit 52 Jahren noch ist und beeindruckte mit ihrem Beach-Body.

Getty Images Claudia Schiffer, 1994

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer im Juli 2022 in Paris

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer , Supermodel

