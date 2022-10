Heiße Badenixe! Britney Spears posiert hüllenlos am Strand

Britney Spears (40) ist offenbar FKK-Fan! Seit dem Ende ihrer 13-jährigen Vormundschaft scheint die Sängerin ihre neugewonnene Freiheit in vollen Zügen zu genießen: Immer wieder zieht die zweifache Mutter im Netz blank und begeistert einen Großteil ihrer Fans mit heißen Nacktbildern auf ihren Social-Media-Accounts. Auch jetzt teilte Britney wieder einen Schnappschuss, auf dem sie sich vollkommen textilfrei am Strand rekelt.

Die Aufnahme veröffentlichte die 40-Jährige auf Instagram. Glücklich und zufrieden lächelt die "Baby One More Time"-Interpretin auf dem Foto in die Kamera, während sie seitlich im Wasser liegt. Lediglich mit einem großen roten Sonnenhut auf dem Kopf posiert die Musikerin für das Bild und gewährt ihren Fans einen Blick auf ihren entblößten Körper. Ihre Brüste sowie ihren Intimbereich zensierte Britney jedoch mit Blumen-Emojis.

Ihre Fans scheinen nicht mehr allzu sehr begeistert von den freizügigen Schnappschüssen zu sein. "Wir haben es langsam verstanden. Das ist lustig, ich schwöre, ich habe dich öfter nackt gesehen als mich selbst", kommentierte eine Followerin das Bild. "Hör auf mit den Nacktbildern, du schadest dir nur selbst", äußerte ein weiterer genervter Bewunderer der Blondine.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Twitter / britneyspears Britney Spears im August 2022

