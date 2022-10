Jenny Frankhauser völlig fertig: Ihrem Baby geht es schlecht

Jennifer Frankhauser (30) leidet mit ihrem Sohn! Vor wenigen Wochen wurde sie zum ersten Mal Mutter: Zusammen mit ihrem Partner Steffen König durfte sie den kleinen Damian Andreas auf der Welt begrüßen. In ihrer Rolle als Neu-Mama geht die Influencerin total auf, auch wenn sie sich aktuell noch an den neuen Alltag mit Kind gewöhnen muss. Doch jetzt geht es Damian nicht gut – und Jenny ist mit ihren Kräften am Ende!

"War seit 5:30 Uhr wach und konnte nicht schlafen. Habe das ganze Internet durchforstet, Ärzte kontaktiert, mit Osteopathen gesprochen etc. Das Thema macht mich fertig", berichtete sie auf Instagram erschöpft aus dem Bett. Damian habe wohl Bauchschmerzen und schreie deshalb sehr viel – doch mehr außer Beobachten könne man nicht tun. "Es bricht mir mein Herz, wenn er Schmerzen hat. War so fertig und habe mich noch mal hingelegt", erzählte Jenny weiter.

Schon vorher hatte Jenny erwähnt, wie besorgt sie immer um ihren kleinen Schatz sei – obwohl sie zumindest auf die Geburt ganz entspannt geblickt hatte. "Man hat natürlich immer ein paar Ängste, ob man alles richtig machen wird und ob man gute Eltern für den Kleinen sein wird", hatte die ehemalige Dschungelkönigin ehrlich gegenüber Promiflash berichtet.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit Steffen König und ihrem gemeinsamen Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

