"Masked Singer"-Teilnahme war für Felix von Jascheroff klar

Die Black Mamba bei The Masked Singer entpuppte sich kurz vorm Halbfinale als Schauspieler Felix von Jascheroff (40)! Es haben bereits eine Menge Promis an dem Erfolgsformat teilgenommen, bei dem es darum geht, kostümiert auf einer Bühne zu singen und dabei möglichst nicht erkannt zu werden. Doch was ging in dem GZSZ-Star vor, als er für die beliebte Show angefragt wurde? Felix verriet nun Promiflash, was ihm nach dem Angebot durch den Kopf ging.

"Für mich war sofort klar, das will ich machen, da habe ich Bock drauf", stellte Felix im Promiflash-Interview begeistert klar. Denn er sei ein großer Fan von Abenteuern und dem Extremen, was die Show mit sich bringe. "Verstecken, Geheimniskrämerei, Musik und Schauspiel, voll mein Ding", fuhr er schwärmend über die Bestandteile der Sendung fort.

Mit einer Sache habe Felix jedoch zunächst etwas gehadert – und das war sein Kostüm. Die Black Mamba ist nämlich eine Schlangenart. Ein Tier, vor dem der Schauspieler sich eigentlich fürchtet! "Ich habe mir gesagt: 'Sieh es als Therapiestunde', vielleicht rechnet ja in diesem Kostüm wirklich niemand mit mir", erklärte der GZSZ-Star und fügte dem noch hinzu: "Auch als Schauspieler muss man mal aus seiner Komfortzone heraustreten und den inneren Schweinehund überwinden und einfach machen."

ProSieben/Willi Weber Felix von Jascheroff bei "The Masked Singer" 2022

ProSieben/Willi Weber Black Mamba bei "The Masked Singer" in Show drei

ProSieben/Willi Weber Felix von Jascheroff als Black Mamba bei "The Masked Singer" 2022

