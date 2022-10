Nach Sexting-Drama: Behati Prinsloo zeigt ihren Babybauch!

Ganz schön gewachsen! Anfang September bestätigte Behati Prinsloo (34), dass sie und Adam Levine (43) ihr drittes gemeinsames Baby erwarten. Die Freude hielt jedoch nicht allzu lang. Bereits wenige Tage nach der Bekanntgabe kursierten Gerüchte über Adams angebliche Affären und schlüpfrige Textnachrichten mit anderen Frauen gerieten an die Öffentlichkeit. Das Victoria's Secret-Model steht weiterhin zu ihrem Mann. Jetzt postete Behati ein neues Video von ihrem wachsenden Babybauch!

Wie Daily Mail berichtete, filmte sich Behati ganz lässig im Spiegel und zeigte in ihrem neusten Video ihrer Instagram-Story am Montag ihre Babykugel. Ungefähr drei Monate vor der Geburt ist deutlich zu sehen, wie sehr der Bauch der werdenden Mama bereits gewachsen ist. Das Model rockte ein weißes T-Shirt und einen mittellangen Jersey-Rock in Schwarz. Sie kombinierte ihren Look mit einer kleinen schwarzen Schultertasche, bunten Turnschuhen und einer kleinen ovalen Sonnenbrille. Ungeschminkt und mit offenen Haaren lächelte die werdende Mama in die Kamera.

Behati teilte nicht das erste Mal ein kleines Update zu ihrer Schwangerschaft mit ihren Fans auf Social Media. Erst vor wenigen Tagen beglückte sie ihre Follower mit einem Schnappschuss des wachsenden Bauches in einer Story und überspielte damit erneut ihre unglückliche Situation. Anfang Oktober hatte ein Insider Hollywood Life nämlich verraten, dass es besonders für Behati momentan eine schwierige Zeit sei.

Instagram / behatiprinsloo Adam Levine und Behati Prinsloo im Dezember 2021

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo im Oktober 2022

ActionPress Adam Levine und Behati Prinsloo mit ihrer Tochter im September 2022

