Nach Sexting-Skandal: Behati Prinsloo zeigt ihren Babybauch

Behati Prinsloo (34) wird bald zum dritten Mal Mutter! Die Laufstegschönheit hatte es nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft im September nicht leicht: Plötzlich kamen Gerüchte auf, dass ihr Mann Adam Levine (43) mehreren Frauen ziemlich pikante Nachrichten geschrieben und sogar eine Affäre gehabt haben soll. Seine Liebste soll wegen der ganzen Vorwürfe total schockiert gewesen sein. Trotzdem scheint sich das Model sehr auf seinen Nachwuchs zu freuen: Im Netz teilte Behati nun eine seltene Aufnahme von ihrem Babybauch.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 34-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie vor dem Spiegel in einem Badezimmer posiert. Auf dem Bild ist Behati ganz in Schwarz gekleidet: Sie trägt eine Lederjacke, Leggings und dazu passende Schuhe. Dabei ist kaum zu übersehen, wie groß ihr Babybäuchlein schon ist. Allzu lange dürfte es mittlerweile also nicht mehr dauern, bis die Victoria's Secret-Beauty ihr drittes Kind auf der Welt begrüßen darf.

Anfang Oktober hatte ein Insider gegenüber Hollywood Life preisgegeben, wie sehr der Sexting-Skandal ihres Mannes die zukünftige dreifache Mutter mitnimmt. "Es ist eine schreckliche Zeit für die beiden, vor allem für Behati", meinte die Quelle zu wissen. Sie wolle sich von den Geschehnissen aber nicht unterkriegen lassen und alles gemeinsam mit Adam durchstehen.

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2021 in West Hollywood

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo, Model

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im Februar 2015 in Hollywood

