"Nicht freundschaftlich": So steht Chris Broy nun zu Ex Eva

Was für ein Verhältnis haben Chris Broy (33) und Evanthia Benetatou (30) inzwischen zueinander? Das Paar führte in der Vergangenheit einen öffentlichen Rosenkrieg gegeneinander. Im Mittelpunkt stand ihr gemeinsamer Sohn George. Eva warf ihrem Ex vor, sich nicht genug um ihren Nachwuchs zu kümmern. Mittlerweile haben sich die Wogen zwischen den beiden geglättet. Jetzt klärte Chris darüber auf, wie aktuell der Stand bei den beiden ist.

Bei "The Real Life - #nofilter" konnte Chris seinen Sohn George für einige Stunden sehen. "Wir haben kein freundschaftliches Verhältnis. Wenn George nicht da wäre, hätten wir überhaupt keinen Kontakt", erklärte der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat. Für ihr Kind raufen sich die beiden jedoch zusammen. Obwohl Eva das alleinige Sorgerecht für George hat, darf Chris ihn regelmäßig sehen.

Die Bedingung ist aktuell jedoch noch, dass George nicht über Nacht bei Chris bleibt und ihn nur wenige Stunden sehen kann. "Stand jetzt ist, ich kann ihn nur abholen, ich gehe mit ihm spazieren. Nach Köln kann ich ihn noch nicht mitnehmen", erklärte der 33-Jährige. Jetzt wolle er gemeinsam mit seiner Mama versuchen, das Vertrauen von Eva zu gewinnen, um seinen Sohn länger am Stück sehen zu dürfen. Deswegen wollen er und seine Mama jetzt zum Beispiel ein Kinderzimmer in der Wohnung der Mutter einrichten.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seinem Sohn George

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Baby George

Anzeige

Meint ihr, dass Eva ihrem Ex Chris ihren gemeinsamen Sohn irgendwann länger am Stück geben wird? Da glaube ich nicht dran. Ja, sie wird ihre Meinung bestimmt noch ändern. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de