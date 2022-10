Neue Fotos: Trifft sich Loris Karius hier mit seiner Neuen?

Hat diese Blondine wirklich sein Herz erobert? Seit der Trennung von Sophia Thomalla (33) im Juni 2021 ist Loris Karius (29) offiziell Single. Der ehemalige Torwart von Union Berlin wurde damals turtelnd mit einer anderen Frau gesehen. Grund genug für die Moderatorin, ihre Beziehung mit dem Goalkeeper zu beenden. Nun soll Loris allerdings wieder eine neue Frau an seiner Seite haben: Diletta Leotta (31). Neue Bilder lassen vermuten, dass die zwei sich jetzt für ein Treffen verabredet haben könnten.

Auf den Paparazzi-Bildern ist zu sehen, wie erst die hübsche Sportmoderatorin in einem beigefarbenen Trainingsanzug ein Haus in Mailand betritt. Anschließend geht auch der Torwart von Newcastle United durch die Haustür– in der Hand hält er eine große, schwarze Reisetasche. Haben der Torwart und die Blondine hier versucht, sich heimlich zu treffen?

Offiziell bestätigt haben Loris und Diletta ihre romantische Beziehung allerdings noch nicht. Die italienische Schönheit soll jedoch bereits einen Englischkurs belegt haben, um sich in Zukunft noch besser mit dem deutschen Fußball-Star unterhalten zu können.

Getty Images Loris Karius, Fußballstar

MEGA Diletta Leotta, Sportmoderatorin

Getty Images Diletta Leotta, Sportmoderatorin

