Super-aufwendig: Twenty4Tim präsentiert Halloween-Looks

Twenty4Tim (22) bringt seine Fans zum Ausrasten! Halloween steht vor der Tür. Während einige dem Gruselfest nichts abgewinnen können, können andere es kaum erwarten, in beängstigende Kostüme zu schlüpfen. Sam Dylan (31) lädt zum Beispiel am 27. Oktober allerlei Stars und Sternchen zu seiner eigenen Halloween-Party ein. Auch Tim steht auf der Gästeliste. Doch bevor die Party überhaupt losgeht, hat der YouTuber bereits eine Menge gruseliger Halloween-Looks ausprobiert!

Auf Instagram überrascht Tim seine Fans nahezu täglich mit seinen Kostümkreationen. Was seine Follower vor allem begeistert: Der Influencer kümmert sich komplett selbst um seinen Look, sitzt vor dem Schminktisch und klebt sich allerlei Accessoires an. Den Prozess filmt der 22-Jährige jedes Mal für seine Community. Inzwischen präsentierte Tim sechs unterschiedliche Halloween-Kostüme.

Zuletzt verwandelte sich Tim in eine gruselige Elfe mit schwarzen Augen und Efeu in den Haaren. Seine Follower finden die Kreationen so gut, dass sie den Instagrammer mit einem gelernten Maskenbildner vergleichen. Auch Andrej Mangold (35) kommentierte: "Wie kannst du immer wieder einen draufsetzen?" Welches Kostüm gefällt euch am besten? Stimmt unten ab!

