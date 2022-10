Ehrlich und privat: Darum geht es in Prinz Harrys Biografie

Prinz Harrys Biografie wird persönlich! Der Sohn des amtierenden Königs Charles III. (73) arbeitet schon länger an seinen Memoiren. Zuletzt wurde das Buch aber aufgrund des Todes von Queen Elizabeth II. (✝96) verschoben. Doch mittlerweile ist klar, dass der Band unter dem Titel "Spare" (zu Deutsch: "Ersatz") im Januar 2023 erscheinen wird. Worum es geht, konnte bisher nur spekuliert werden – zumindest bis jetzt: Harry soll in seiner Biografie private Einblicke in seine Gefühlswelt geben!

"'Spare' versetzt den Leser unmittelbar zurück zu den erschütterndsten Bildern des 20. Jahrhunderts: Zwei Jungs, zwei Prinzen, die hinter dem Sarg ihrer Mutter laufen, während die ganze Welt ihnen in Trauer und Entsetzen zusieht", heißt es in der Pressemitteilung des Verlages Penguin Random House. Das Buch soll also bei dem Begräbnis von Harrys Mutter, Prinzessin Diana (✝36), ansetzen. An diesem sensiblen Punkt sollen seine Gefühle und Gedanken aufgegriffen werden, die sich dann auch mit seiner Militärzeit und seinem Ausstieg aus dem königlichen Familiengeschäft an der Seite seiner Frau Meghan beschäftigen. Versprochen wird eine "rohe, unerschrockene Ehrlichkeit".

Darüber hinaus soll "Spare" Harrys Sichtweise über seine derzeit kritische Beziehung zu seinem Vater und auch zu seinem Bruder Prinz William (40) aufgreifen. Das eigentlich eingespielte Duo zerstritt sich 2018 wegen Harrys Plänen, in die USA auszuwandern und der Königsfamilie den Rücken zu kehren. In dem Buch will er wohl versuchen, diesen Streit aufzuarbeiten.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei dem Begräbnis von Prinzessin Diana 1997

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022 in Düsseldorf

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

