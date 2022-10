Erwartungen übertroffen: Jenny Frankhauser schwärmt von Baby

Jenny Frankhauser (30) ist überwältigt! Die einstige Dschungelkönigin könnte momentan wohl nicht glücklicher sein: Sie und ihr Partner Steffen König sind mit ihrem Söhnchen Damian Andreas zu einer kleinen Familie geworden. Ihr Alltag hat sich zwar seit der Geburt stark verändert, wie sie auf Social Media schildert – jedoch kommt sie auch aus dem Schwärmen von ihrem Nachwuchs nicht mehr heraus: Jenny liebt ihr Mama-Dasein!

In ihrer Instagram-Story betonte sie nun, dass alles sogar noch viel schöner sei, als sie es sich vorgestellt hatte. "Dieser kleine zuckersüße Junge erfüllt uns komplett. Ich liebe es auch so sehr, ihn mit seinem Papa zu sehen. Wir freuen uns schon sehr auf die Zukunft", verriet Jenny und gewährte ihren Fans intime Einblicke in ihr Seelenleben. Sieht sie sich in der kommenden Zeit mit noch weiteren Kindern?

Daran kann die Influencerin momentan wohl noch gar nicht denken. "Ein bisschen Geduld! Wir lassen es mal auf uns zukommen", führte Jenny aus. Ihr kleiner Damian scheint jetzt erst einmal ihre volle Aufmerksamkeit zu bekommen.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Partner Steffen König und Söhnchen Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im September 2022

