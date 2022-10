Gerard Butler und seine On-off-Freundin schmusen in Rom!

Die beiden können wohl einfach nicht ohneeinander! Gerard Butler (52) und Morgan Brown (51) durchlebten schon so manche Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung – seit 2014 sind die Schauspieler nämlich mal zusammen und mal wieder nicht. Im August 2020 hieß es dann schließlich, dass sie sich nach sechs Jahren endgültig getrennt hätten. In diesem Jahr flammte Gerard und Morgans Liebe aber offenbar wieder auf: Nun turtelten die Hollywoodstars ganz verliebt in Bella Italia!

Paparazzi erwischten sie nun in Rom, wie Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Auf den Schnappschüssen ist zu erkennen, wie der "London Has Fallen"-Star und die Beauty Arm in Arm durch Rom schlenderten. Dabei konnten sie gar nicht die Finger voneinander lassen, wie die Fotografen einfingen: Beispielsweise verpasste Morgan ihrem Freund einen dicken Schmatzer auf die Wange.

Gerard und Morgan gaben aber nicht nur liebestechnisch, sondern auch in Sachen Mode ein tolles Pärchen ab. Die 49-Jährige wählte für ihr entspanntes Date in der Ewigen Stadt ein buntes Blumenkleid mit beigefarbenen Stiefeln. Der schottische Hottie trug ein cremefarbenes Hemd und eine schwarze Jeans – und machte seinem Look mit einer lässigen Sonnenbrille komplett.

Getty Images Gerard Butler und Morgan Brown bei den Oscars, 2020

Getty Images Gerard Butler und Morgan Brown im August 2019

Getty Images Morgan Brown und Gerard Butler im Januar 2018

