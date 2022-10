Heiße Skelette: Danni Büchner & Joelina im sexy Partnerlook

Daniela Büchner (44) und Joelina Karabas (22) setzten auf den hotten Knochenlook! Donnerstag Abend versammelte sich die Crème de la Crème der Realitystars auf der Halloweenparty von Influencer Sam Dylan (31). Und die Promis dachten sich die gruseligsten Kostüme aus: von sexy bis einfach nur unheimlich. Auch das Mutter-Tochter-Duo war mit dabei und entschied sich für einen Partnerlook: Danni und Joelina hüllten sich in hautenge Skelettkostüme!

In Sachen sexy waren Danni und ihre älteste Tochter Joelina auf der Halloweenparty ganz vorne mit dabei. Auf Instagram präsentierten sie ihre Kostüme schon vor der Party. Die Fünffachmama trug einen schwarzen Body mit silbernen Knochen darauf, der wie eine zweite Haut saß. Ihre Beine umhüllte sie mit dazu passenden Stulpen. Abgerundet wurde das Outfit durch schwarze Pumps. Ihre Tochter tat es ihr gleich, trug aber statt der Stulpen nur schwarze Nylonstrümpfe. Beim Make-up hingegen gab sich das Gespann dann eher dezent – aber aufgefallen ist der aufreizende Look auf dem roten Teppich allemal.

In ihren Storys teilten Danni und Joelina fleißig Eindrücke von der Party und posierten zusammen mit Kollegen wie Kate Merlan (35), Niko Griesert (32) und Cosimo Citiolo (40). Danni rechnete aber schon vor der Party mit bösen Kommentaren zu ihren Kostümen. Sie war sich sicher, dass sie Netzhate einstecken würde, weil sie in ihrem Alter so eine freizügige Verkleidung trägt. Bisher scheint der erwartete Shitstorm aber auszubleiben.

Instagram / dannibuechner Kate Merlan und Daniela Büchner, Realitystars

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Niko Griesert und Joelina Karabas im Oktober 2022

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Cosimo Citiolo und Joelina Karabas beim "Sweet House of Horror 2"-Event

