Sexy Halloween-Look: Danni Büchner rechnete schon mit Hate!

Danni Büchner (44) hatte es schon im Gefühl... Die deutsche TV-Bekanntheit zeigt auch im Netz als Influencerin ihr Leben. Dabei spricht sie auch Themen wie Selbstliebe und Akzeptanz an – und postet passend dazu heiße Aufnahmen, um zu verdeutlichen: Sie fühlt sich wohl in ihrem Körper! Trotz der wichtigen Botschaft dahinter bekommt die einstige Dschungelcamp-Kandidatin oftmals Hate ab. Bei diesem heißen Halloween-Outift rechnete Danni schon im Vorhinein mit negativen Kommentaren!

Gemeinsam mit ihrer Tochter Joelina Karabas (22) besuchte sie das "Sweet House of Horror 2"-Event von Sam Dylan (31) – passend zum kommenden schaurigen Feiertag Halloween. Das Duo kam im Partnerlook und schmiss sich in einen hautengen Body. Im Gespräch mit Promiflash verriet Danni, dass sie vor der Veranstaltung überlegt habe, welche Kommentare zu ihrem Look kommen könnten: "Die Leute sagen dann wieder, Danni Büchner, Ü40 will sich wieder in den Mittelpunkt drängen." Doch damit könnten die Fünffachmama und auch Joelina gut umgehen.

"Ich ignoriere und blockiere Hater. Diese Leute kennen mich nicht. Ich selbst würde niemals über einen Menschen urteilen, den ich nicht kenne", führte Joelina im Promiflash-Interview aus. Die 23-Jährige setzt sich im Netz für Body Positivity ein – mit ihren sexy Outfits wollten sie noch mal mehr verdeutlichen: Jeder kann alles tragen!

Daniela Büchner, TV-Star

Daniela Büchner und Joelina Karabas bei dem "Sweet House of Horror 2" Event

Danni Büchner im April 2022

