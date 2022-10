Julia Roberts' "Friends"-Auftritt: Diese Bedingung hatte sie

Julia Roberts (55) hatte eine ganz klare Forderung! Die weltberühmte Schauspielerin hatte in der zweiten Staffel der beliebten Serie Friends einen kurzen Gastauftritt. Sie spielte eine alte Klassenkameradin von Chandler (gespielt von Matthew Perry, 53), welchen sie in der Folge clever austrickste. Doch zu diesen lustigen Szenen wäre es beinahe nicht gekommen: Denn Julia hatte ein paar Bedingungen für ihren Auftritt in der TV-Show!

In einem Auszug aus Matthews Buch "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" offenbarte der 53-Jährige, dass ausgerechnet er einige Bedingungen erfüllen musste, um die Pretty Woman-Darstellerin an Land zu ziehen. "Sie würde die Folge nur machen, wenn sie in meiner Storyline sein kann. [...] Aber zuerst musste ich sie noch umwerben", schrieb er. Gesagt, getan: Er schickte Julia daraufhin jede Menge Rosen, doch das habe ihr nicht gereicht.

Sie forderte daraufhin noch, dass Matthew ihr etwas ganz Besonderes erklären würde: Quantenphysik! Auch das setzte er um. Direkt am Tag darauf sendete er ihr seine Erklärung, die Julia wohl überzeugen konnte.

Anzeige

Getty Images Matthew Perry und Julia Roberts am "Friends"-Set

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Julia Roberts bei einem Screening von "Homecoming"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de