"Call Me Kat"-Stars zollen Leslie Jordan letzten Tribut

Der "Call Me Kat"-Cast nimmt Abschied von seinem verstorbenen Co-Star Leslie Jordan (✝67). Anfang der Woche machten traurige News die Runde: Der Schauspieler ist mit seinem Auto von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Seitdem trauert ganz Hollywood um den einstigen "Will & Grace-Darsteller. Neben Stars wie George Takei (85), Viola Davis (57) und Ellen DeGeneres (64) verabschiedeten sich jetzt auch die "Call Me Kat"-Kollegen von Leslie!

Wie People jetzt berichtete, zollten seine Co-Stars am Donnerstagabend Leslie ihren letzten Tribut: Während der Episode wurde ein Video zu Ehren des Verstorbenen ausgestrahlt, das einige seiner besten Momente im TV zeigt. So wurde neben seiner Zeit am "Call Me Kat"-Set auch Ausschnitte von seinen Auftritten bei The Masked Singer, "Fantasy Island", "The Cool Kids" und "Lego Masters" präsentiert. Das Video endete daraufhin mit einem Zitat von Leslie: "Ich möchte, dass jeder Moment gefeiert wird."

Wie das Medium ebenfalls berichtete, beschloss der Sender Fox, die Dreharbeiten zu "Call Me Kat" zu unterbrechen, um den Darstellern und der Crew Zeit zu geben, den Verlust des Phil-Darstellers zu betrauern. "Er war der liebenswürdigste Mensch, den man sich vorstellen kann, der einfach einen Raum erhellte und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt pure Freude und ein großes Lächeln bescherte", hieß außerdem in dem Statement des Senders.

CapitalPictures / ActionPress "Call Me Kat"-Stars Mayim Bialik, Leslie Jordan, Vanessa Lachey

Getty Images Leslie Jordan, Schauspieler

Getty Images Leslie Jordan und Mayim Bialik, "Call Me Kat"-Stars

