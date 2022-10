Autounfall in Hollywood: Comedian Leslie Jordan ist tot

Hollywood ist in großer Trauer! Leslie Jordan begann seine Schauspielkarriere im Jahr 1986. in den 90er-Jahren erlangte er in der Serie "Will & Grace" weltweit größere Bekanntheit. Von 1998 bis 2006 spielte er in der Sitcom die Rolle des Beverley Leslie, die ihm sogar einen Emmy-Award einbrachte. Jetzt gibt es traurige Nachrichten um den US-Comedian: Leslie war in Hollywood in einen Autounfall verwickelt und starb mit 67 Jahren.

Wie das US-Nachrichtenportal TMZ unter Berufung auf die Polizei berichtete, habe sich der Crash am Montag in dem berühmten Stadtteil von Los Angeles ereignet. Demnach habe Leslie am Steuer seines Wagens wohl einen medizinischen Notfall erlitten und sei daraufhin in eine Hausfassade gerast. Nähere Angaben zum Hergang des Unfalls machten die Ermittler bislang allerdings nicht.

Leslie war vor allem als Serienschauspieler bekannt geworden. So war er etwa in Desperate Housewives, American Horror Story, "Boston Legal" oder auch "Reba" zu sehen. In seiner Laufbahn spielte er jedoch auch in einigen Filmen mit, die vornehmlich dem Horror-Genre zugehören.

Leslie Jordan bei einem Konzert in Nashville

Leslie Jordan bei einer Veranstaltung in Nashville im Juni 2022

Leslie Jordan im September 2018

