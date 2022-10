Leslie Jordan (†) klagte vor seinem Tod über Atemprobleme!

Wie ging es Leslie Jordan vor seinem Tod? Gestern machten traurige Nachrichten um den Comedian die Runde: Mit 67 Jahren schied er völlig überraschend aus dem Leben. Der US-Amerikaner war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen – angeblich wegen eines medizinischen Notfalles. Seine Hollywood-Kollegen zeigten sich über seinen plötzlichen Tod sehr bestürzt. Nun wurde bekannt, wie es Leslie vor seinem Tod gesundheitlich ging...

Wie TMZ berichtete, soll sich Leslie in den vergangenen Wochen in keinem guten gesundheitlichen Zustand befunden haben. Laut einem Insider soll der Komiker unter Kurzatmigkeit gelitten haben – deswegen war ihm offenbar empfohlen worden, einen Kardiologen für einige Tests aufzusuchen. Außer dieser Beschwerde soll es dem 67-Jährigen aber an nichts Weiterem gefehlt haben – der Emmy-Gewinner sei ansonsten körperlich fit gewesen. Inwieweit seine Atemprobleme mit seinem Tod zusammenhängen, ist momentan noch unklar.

Kurz vor seinem Tod hatte sich Leslie noch mit einer süßen Videobotschaft bei seinen Fans gemeldet. Via Instagram teilte er einen Clip, in dem er mit Countrysänger Danny Myrick einen Song sang. Dabei hatte der "Will & Grace"-Star sehr glücklich und vital gewirkt.

Getty Images Leslie Jordan, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images Leslie Jordan im Februar 2019

Instagram / thelesliejordan Leslie Jordan, Schauspieler

