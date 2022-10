Vor Tod: Leslie Jordan schrieb Max Greenfield süße Nachricht

Leslie Jordan (✝67) scheint wirklich ein herzensguter Mensch gewesen zu sein. Am vergangenen Montag hatte die traurige Nachricht die Unterhaltungsbranche erschüttert, dass der Schauspieler bei einem Autounfall in Hollywood ums Leben gekommen ist. Bis zuletzt schien der "Call Me Kat"-Darsteller noch fit und vital gewesen zu sein und sein Leben zu genießen. Jetzt verriet Max Greenfield (42), dass Leslie ihm vor seinem Tod noch eine süße Nachricht geschrieben habe.

In einem Interview mit E! News erzählte der Ex-New Girl-Darsteller, dass ihm der Komiker nur einige Tage vor dem Unfall noch einen humorvollen Text gesendet habe. Max erinnerte sich, dass Leslie zu einer seiner Signierstunden kommen wollte, jedoch abgewiesen wurde. "Er schrieb mir eine SMS und sagte: 'Ich habe versucht, reinzukommen. Ich habe gesehen, dass du so berühmt bist, dass sie mich nicht reinlassen wollten", schilderte der 42-Jährige.

Er fuhr fort, dass Leslie auch einige herzerwärmende Worte an ihn gerichtet und ihm zu seinem Erfolg beglückwünscht habe. "Sie wollen mich nicht in deine Nähe lassen, du Superstar. Genau das bist du. Ich gratuliere dir", hieß es weiter in der Nachricht. Im Anschluss habe sein ehemaliger Schauspielkollege noch gescherzt, dass er sowieso nicht hätte bleiben können, weil er "wichtige Dinge zu tun habe". Max selbst habe die Mitteilung erst am nächsten Morgen gelesen, wodurch sich die beiden nicht noch einmal getroffen hätten.

Getty Images Max Greenfield, Schauspieler

Instagram / iammaxgreenfield Leslie Jordan und Max Greenfield, Schauspieler

Getty Images Leslie Jordan im Februar 2022

