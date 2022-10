Kurz vor Tod: Leslie Jordan postete herzerwärmendes Video

Leslie Jordan (✝67) teilte kurz vor seinem Tod ein lebensbejahendes Video. Am Montagabend machte eine traurige Nachricht die Runde: Der Schauspieler ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Er hatte einen Autounfall, nachdem er hinterm Steuer einen medizinischen Notfall erlitt. Was sich genau zugetragen hat, ist bisher nicht öffentlich bekannt. Kurz vor seinem Tod postete Leslie im Netz noch ein Video, in dem er superglücklich zu sein scheint.

Auf Instagram veröffentlichte Leslie nur Stunden vor seinem Tod einen Clip, in dem er gemeinsam mit dem Countrysänger Danny Myrick ein Lied singt, während der Musiker Gitarre spielt. Der 67-Jährige wirkt fit und vital, als er seine starke Stimme zur Schau stellt. Das Video betitelte der American Horror Story-Darsteller mit "Liebe. Licht. Leslie".

Der Clip wurde erst vor einer Woche aufgenommen, erklärte jetzt Danny auf seinem Instagram-Profil. Er postete ein gemeinsames Foto von sich und Leslie und fand rührende Worte für seinen verstorbenen Freund: "Die Welt hat heute ein riesengroßes Licht verloren. Er wurde von allen geliebt und er hat wahrhaftig geliebt."

Getty Images Leslie Jordan bei einem Konzert in Nashville

Getty Images Leslie Jordan, Schauspieler

Instagram / dannymyrick Leslie Jordan und Danny Myrick

