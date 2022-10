Diese Babynamen kommen für Laura Maria Rypa nicht infrage

So soll ihr Kind nicht heißen! Aktuell erwarten Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Nach einer langen On-off-Phase haben die Influencerin und der DSDS-Juror wieder zueinandergefunden. Auch der Umzug in die gemeinsame Wohnung läuft auf Hochtouren. In einer Fragerunde plauderte Laura nun einige private Details zu ihrem Baby aus. Sie verriet, welche Babynamen nicht infrage kamen.

In einem Instagram-Q&A beantwortete Laura einige Fragen ihrer Fans rund ums Baby-Thema. Ein neugieriger Follower wollte wissen, ob bereits Babynamen zur Auswahl standen, die jedoch nicht mehr infrage kamen. "Ja, wir hatten folgende Namen: Emiliano, Liam und Amaro", verriet die 26-Jährige daraufhin. "Aber am Ende haben wir uns für einen anderen Namen entschieden", fügte Laura hinzu.

Erst vor wenigen Tagen bestätigte das Paar auf Instagram, dass sie einen passenden Namen für ihren Sohn gefunden haben. "Ja! Endlich!", freute sich Laura in ihrer Story. Jedoch wollen die werdenden Eltern diesen erst mal für sich behalten.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Oktober 2022

Anzeige

Denkt ihr, dass die beiden den Namen trotzdem bald veröffentlichen werden? Ja, ich glaube schon! Nee, ich denke eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de