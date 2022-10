Erste Münzen mit König Charles' Porträt werden produziert!

Bald wird König Charles III. (73) die Münzen und Scheine der Briten zieren. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) hat nun ihr ältester Sohn das Amt des Monarchen übernommen. Aus diesem Grund werden sich einige grundlegende Dinge verändern, darunter beispielsweise das Geld. Ende September waren bereits die ersten Münzen vorgestellt worden, auf denen der neue Regent im Profil zu sehen ist. Nun hat auch die Produktion des neuen Kleingelds begonnen.

Wie die Münzprägeanstalt Royal Mint am Freitag mithilfe eines Videos auf Twitter bekannt gab, wurden nun die ersten Münzen mit dem Antlitz des neuen Königs geprägt. Während die Vorderseite ein Porträt des 73-Jährigen zeigt, ist auf der Rückseite ein Gedenkmotiv an die verstorbene Queen zu sehen. "[Charles] schaut in diesem Fall nach links, während seine Mutter nach rechts blickte – jeder Monarch schaut in die entgegengesetzte Richtung zu seinem Vorgänger", erklärte Martin Jennings, der die Vorderseite der Münzen entwarf.

Bei der Produktion wurde zunächst mit der Prägung einiger kleiner Münzen begonnen. "9,6 Millionen der 50-Pence-Stücke werden demnächst in Produktion gehen, und jedes einzelne ist, wie ich finde, ein kleines Kunstwerk", berichtete Jennings. Laut der Mitteilung der Royal Mint sollen sich die Münzen noch vor Weihnachten unter das Wechselgeld der Briten mischen. Die bisherigen Geldstücke sind weiter gültig, sollen nach und nach aber ersetzt werden.

König Charles III., britisches Staatsoberhaupt

Die neuen Münzen mit König Charles' Gesicht

König Charles III., Juli 2022

