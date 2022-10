Megan Fox und MGK begeistern als Kultpaar Pam & Tommy

Sie sind kaum wieder zuerkennen! Megan Fox (36) begeisterte mit ihren Auftritten in "Jennifer's Body" oder Transformers und beeinflusste mit ihren Rollen das eine oder andere Halloweenkostüm. Für eine Promi-Party in Beverly Hills ließen sich die Schauspielerin und ihr Verlobter Machine Gun Kelly (32) dieses Jahr auch inspirieren. Die beiden Turteltauben verkleideten sich als das damalige Kultpärchen Pamela Anderson (55) und ihr Ex-Mann Tommy Lee (60)!

Megan Fox und Colson Baker alias Machine Gun Kelly ließen die Gäste der beliebten Casamigos Halloweenparty zweimal gucken. Megan trug ein detailgetreues Latexkleid mit einem tiefen Ausschnitt und Pamelas ikonische lange blonde Mähne. Neben Fingernägeln im French-Nail-Look und Make-up, dass an die 90er-Jahre erinnerte, orientierte sich die 36-Jährige perfekt an dem Outfit der Baywatch-Schauspielerin. 1995 trug das Busenwunder im Hard Rock Café & Casino in Las Vegas exakt dasselbe Outfit. Auch der Rapper ging ohne Probleme als der Mötley Crüe-Drummer durch. Neben einer schwarzen Lederhose und einem weißen Tanktop zierten Colsons Arme sogar die gleichen Tattoos der Metal-Legende.

Die Fans der beiden sind auf jeden Fall begeistert und können Machine Gun Kelly und seine Megan nicht wiedererkennen. "Seine Tätowierungen sind fast identisch" schrieb ein faszinierter Fan über Twitter. "Ich kann mich nicht entscheiden, wen ich zuerst bewundern soll!" und: "Die beiden sehen fantastisch aus", schrieben weitere User zu ihrem Pärchenkostüm.

Backgrid / ActionPress Megan Fox, Schauspielerin

Backgrid / ActionPress Machine Gun Kelly, Rapper

Instagram / machinegunkelly Megan Fox und Machine Gun Kelly als Pam und Tommy

